Starmer, Xi ile 80 Dakika Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 80 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'li yaşanan gümrük vergisi savaşları ve Grönland'a ilişkin gerginliğin gölgesinde Çin'e son 8 yıl içerisinde başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi. Starmer, dört günlük ziyaretinin ilk gününde Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 80 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

"Çin, küresel arenada hayati öneme sahip bir aktör"

Çinli lider ile görüşmenin başında Starmer, "Çin, küresel arenada hayati öneme sahip bir aktör. Çin ile iş birliği fırsatlarını tespit edebileceğimiz ve aynı zamanda anlaşmazlık yaşadığımız alanlarda anlamlı bir diyalog geliştirmemize imkan sağlayacak daha kapsamlı bir ilişki inşa etmemiz hayati önem taşıyor" dedi.

Bir İngiliz başbakanın Çin'e ziyaretinin üstünden uzun zaman geçtiğini vurgulayan Starmer, hükümetinin 18 ay önce Britanya'yı tekrar dış dünyaya açma sözü verdiğini hatırlattı. Starmer, "Çünkü hepimizin bildiği gibi, yurt dışındaki gelişmeler, süpermarket raflarındaki fiyatlardan kendimizi ne kadar güvende hissettiğimize kadar, ülkemizde olan biten her şeyi etkiler" diye konuştu.

Xi'den ortaklık vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi ise İngiltere ile ilişkilerin inişli çıkışlı ilerlediğini ve bunun hiçbir tarafın menfaatlerine hizmet etmediğini ifade etti. Xi Jinping, Çin'in İngiltere ile uzun vadeli bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Beklenenden iki saat daha uzun süren görüşme sırasında Çinli lider, konuk Başbakan Starmer'a "Tarihin ortaya koyduğu sınavı geçebilecek neticeler alabiliriz" ifadeleriyle seslendi.

Xi, "Bu yaptığınız ziyaret büyük ilgi çekti. Bazen iyi şeyler, zaman ister. Ülkenin ve halkın temel çıkarlarına hizmet eden doğru bir şey olduğu sürece, liderler zorluklardan kaçınmamalı. Cesaretle ilerlemeliyiz" şeklinde konuştu. Xi Jinping, Starmer'ın ziyaretinin önümüzdeki ay Çin yeni yılının gelmesi dikkate alındığında "olumlu bir işaret" olduğunu da belirtti. Dünyadaki durumun "çalkantılı ve akışkan" olduğunu kaydeden Çin lideri, dünya barışı, istikrar ve iki ülkenin ekonomileri ve halklarının menfaati için daha fazla diyaloğun zorunlu olduğunu söyledi.

Starmer gazetecilere konuştu

İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çin devlet Başkanı Xi ile gümrük vergileri, seyahat ve göç konularını da görüştüklerini ve bu meselelerde iyi ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Seksen dakikalık zirvenin ardından yaptığı açıklamada Keir Starmer, görüşmenin Çin ile ilişkileri "iyi bir noktaya" taşıdığını söyledi. İngiliz başbakan, "Viskilere uygulanan vergiler, Çin'e vizesiz seyahat ve düzensiz göç konusunda bilgi paylaşımı ve iş birliği başlıklarında gerçekten iyi bir ilerleme sağladık" şeklinde konuştu. Starmer, görüşmede ayrıca ulusal güvenlik suçlarından mahkum olan Hong Konglu eski medya patronu olan İngiliz vatandaşı Jimmy Lai'nin durumuna ilişkin konunun da "saygılı bir çerçevede" ele alındığını aktardı.

Starmer'a 50'den fazla iş insanı eşlik etti

Starmer'ın Çin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehditleri, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ele geçirme vaatleri sonrasında ABD ile geleneksel müttefikleri arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde geldi. Ziyaret ayrıca dış ticarette büyük oranda ABD'ye bağımlı olan Kanada'nın Başbakanı Mark Carney'in Çin ile ticari engellerini kaldırmaya yönelik bir ekonomik anlaşma imzalamasını takip etti. İngiltere Başbakanı Starmer'a ziyaretinde 50'den fazla iş insanı eşlik etti. - PEKİN