Ekonomi

Stellantis'ten Eğitime Küresel Taahhüt

28.01.2026 12:18
Stellantis, Uluslararası Eğitim Günü'nde eğitime yönelik programlarını birleştirerek taahhüdünü yeniledi.

Mobilite şirketi Stellantis, bu ay kutlanan Uluslararası Eğitim Günü kapsamında eğitime yönelik küresel taahhüdünü yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Stellantis Filantropi, topluluklarla etkileşime yönelik küresel ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde "Stellantis Motor Citizens" ve "Stellantis Student Awards" programlarını tek bir çatı altında birleştirdi.

Yerel ekipler ve 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu (STK) ile işbirliği yapan şirket, eğitime erişimi artırmayı hedefleyen 130'dan fazla STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) odaklı topluluk projesini destekliyor.

Bu projelerin 2026 yılı sonuna kadar dünya genelinde 2 milyondan fazla öğrenci, öğretmen ve topluluk üyesine ulaşması bekleniyor.

Şirket, STK iş ortaklarıyla yürütülen işbirlikleri sayesinde yerel ihtiyaçları belirleyerek, eğitime erişimi genişleten ve öğrenciler için somut sonuçlar yaratan programlar tasarlıyor.

Stellantis Filantropi birçok projeyi destekliyor

Birçok bölgede, Stellantis Filantropi'nin desteklediği önemli projeler yürütülüyor. Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada, Meksika) okuryazarlık, STEM eğitimi ve dijital becerilere odaklanan 30'dan fazla projeyle 2026'da 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Genişletilmiş Avrupa'da 9 ülkede yürütülen 50'den fazla girişimle 800 bini aşkın kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

Projeler, okula katılımın artırılması, çevre eğitimi ve otizm dostu öğrenme ortamlarının desteklenmesi gibi başlıklara odaklanıyor.

Güney Amerika'da (Arjantin, Brezilya) 10'dan fazla programla 250 bin öğrencinin desteklenmesi planlanıyor. Orta Doğu ve Afrika'da (Cezayir, Mısır, Fas, Güney Afrika) kız çocuklarının eğitimi ve teknik eğitim odaklı 10'dan fazla girişimin 2 bin 600'ün üzerinde öğrenciye ulaşması bekleniyor. Hindistan ve Asya Pasifik'te (Hindistan, Malezya) ise 10'dan fazla projeyle 190 bin kişinin desteklenmesi hedefleniyor.

Öte yandan, şirketin küresel gönüllülük programı Motor Citizens'a katılım artarken, 2025 yılında hem gönüllülük saatlerinde hem de gönüllü sayısında yüzde 25'in üzerinde artış kaydedildi.

Stellantis Student Awards programı kapsamında ise 2025'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25'in üzerinde artışla 800'den fazla öğrenci akademik başarıları dolayısıyla ödüllendirildi. 1996 yılından bu yana yaklaşık 17 bin öğrenci, bu programdan yararlandı.

"Sahip olduğumuz güçlü araçlardan biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, eğitimin faaliyet gösterdikleri toplulukları desteklemek için sahip oldukları güçlü araçlardan biri olduğunu belirtti.

Elkann, "İş ortaklarımız ve çalışanlarımızla hareket ederek, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına odaklanarak gençler için öğrenme fırsatlarını aktif biçimde genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stellantis İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkanı Xavier Chereau da faaliyetlerini Stellantis Filantropi çatısı altında birleştirmenin, eğitime ve toplulukları daha ileriye taşımaya yönelik kararlılıklarını güçlendirdiğini aktardı.

Chereau, yerel düzeyde, köklere sahip iş ortaklarıyla çalışmaktan memnuniyet duyduklarını, öğrencilerin geleceğini şekillendirmek için ihtiyaç duyduğu beceri ve öz güveni kazanmasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

