Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta - Son Dakika Spor

Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta

6 saat önce

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta, System.String[]

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Rangers Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Gerrard'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Futbol oynadığı dönemde efsane haline geldiği Liverpool'da altyapı takımını da çalıştıran Gerrard, 2018'de Rangers'ın başına geçmişti.

Bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 38 puan toplayan Rangers, lider Celtic'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu ise ikinci sırada bitiren Rangers, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Steven Gerrard, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avcı'dan farklı yenilgi sonrası çarpıcı itiraf: Teklifler var
Klopp imzayı attı! Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Son Dakika Haberleri
20:45 Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı - Son Dakika Spor
20:42 Steven Nzonzi, neden Galatasaray'da kadro dışı kaldı? - Son Dakika Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor
20:25 Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı - Son Dakika Spor
20:19 Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:51:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]