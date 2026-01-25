Stoilov: 'Performanstan memnun değilim' - Son Dakika
Stoilov: 'Performanstan memnun değilim'

25.01.2026 23:19
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Fenerbahçe karşısında 1-1 biten maç sonrası performanslarından memnun olmadığını belirtti.

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bu akşamki performanstan mutlu olduğumu söyleyemem. Çok daha iyisini yaparız. Bahaneleri sevmiyorum ama bazı gerçekler de var" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İzmir ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Eksik bir kadroyla maça çıktıklarını belirten Stoilov, "Bugün bizim adımıza zor bir mücadeleydi. Bizim eksik oyuncularımız vardı. Onların yerine oynayacak oyuncuların da taktiksel anlamda başarılı olmaları gerekiyordu. Neredeyse 0 hata yapmamız ve fırsat bulduğumuzda golü bulmamız gerekiyordu. Bu tarz maçlarda gol bulamazsanız puan alamazsınız. Fenerbahçe, topa daha çok sahip olan taraftı. Biz, taktiksel organizasyonumuza sadık kaldık. Golü bulduk, sonrasında pozisyonlar yakaladık. Böyle zor bir maçta puan aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok güzeldi. Atmosferin böyle güzel olması lazım, futbolun keyfi böyle çıkıyor" diye konuştu.

'FUTBOLDA ASLA PARA KAZANMAZ, OYUNCULAR KAZANIR'

Fenerbahçe ile aralarındaki bütçe farkı hakkında gelen soru üzerine Bulgar teknik adam, "Her kulübün kendi stratejisi var. Bizim kulübümüzün politikası ve bütçesi belli. Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin stratejisi ve bütçesiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Bizi ilgilendirmiyor. Kendi transfer politikamız belli. Bununla beraber en uygun en iyi oyuncuları katmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz var. Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Ligdeki birçok kulüple bütçe anlamında büyük farklılıklar var. Bizim için bir önem teşkil etmiyor. Biz elimizdekiyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben çalışmanın her şeye karşı galip gelebileceğini düşünüyorum. Hafta içinde sıkı çalışmalar yaptığınızda her şeye karşı galip gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'BU AKŞAMKİ PERFORMANSTAN MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM'

Eksik oyuncular sonrasında bazı oyuncuların farklı pozisyonlarda oynadığını belirten Stoilov, "Bu maçtan önce iki cezalı, dört hasta oyuncumuz vardı. Bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirmemiz gerekiyordu. Biz 20 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Yeri geldiğinde farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Hepsi taktiksel olarak bilgiye sahipler. Bu akşamki performanstan mutlu olduğumu söyleyemem. Çok daha iyisini yaparız. Bahaneleri sevmiyorum ama bazı gerçekler de var. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılmadı. Sadece maç öncesinde takıma dahil oldu. Birçok oyuncumuz İzmir'de kaldı. En önemlisi takım oyunuydu. Daha önce de zorluklar yaşadık. Santrfor eksiğimiz vardı. Orada Arda'yı kullandık ve 2 gol attı. Oyuncuların her senaryoda her şeyini vermesi en önemlisi" şeklinde konuştu.

'ARDA'NIN POTANSİYELİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Arda Okan Kurtulan'ın performansıyla ilgili gelen soru üzerine Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montella'yı aramak benim işim değil. Arda'nın potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Geliştirmesi gereken çok şey var. Ne zaman o güce ulaşacak, o zaman milli takıma gitmesi, bu şekilde herkesin mutlu olması en doğru olanı"

Kaynak: DHA

