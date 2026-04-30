Stranger Things: Tales From ’85 animasyon 2. sezon çıkacak mı? Stranger Things: Sene 1985 2. sezon ne zaman çıkacak?

30.04.2026 09:14
Netflix’in küresel ölçekte en büyük fenomenlerinden biri olan Stranger Things evreni, final sezonuna yaklaşırken bile genişlemeye devam ediyor. Ana hikâyenin bitiş süreci yaklaşsa da, Hawkins kasabasının karanlık ve gizemli atmosferi farklı formatlarla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Stranger Things: Tales From ’85 animasyon 2. sezon çıkacak mı? Stranger Things: Sene 1985 2. sezon ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

STRANGER THINGS: TALES FROM ’85 ANİMASYON 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Netflix, Stranger Things evreninde geçen animasyon spin-off dizisi Stranger Things: Tales From ’85 için 2. sezon onayını resmen duyurdu. Bu açıklama, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratırken yapımın geleceğine dair beklentileri de artırdı.

İlk sezonu ile Hawkins’in alternatif bir dönemine ışık tutan yapım, özellikle 2. ve 3. sezon arasındaki boşluğu doldurmasıyla dikkat çekmişti. Hikâye, Hawkins Araştırmacılar Kulübü’nün paranormal olayları çözmeye çalıştığı yeni bir macera üzerinden ilerliyor.

Yeni sezonda ise kasabanın terk edilmiş gümüş madenlerinde ortaya çıkan gizemli bir tehdidin merkezde olacağı belirtiliyor. Bu durum, hikâyenin daha karanlık ve gerilim odaklı bir yapıya evrileceğinin sinyalini veriyor.

Ayrıca ilk sezonda ekibe dahil edilen Nikki karakteri de hikâyede önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Özellikle karakterin ana zaman çizgisindeki olaylarda neden yer almadığı sorusu, yeni sezonun en merak edilen detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Netflix’in animasyon projelerindeki üretim sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, 2. sezonun büyük ölçüde önceden planlanmış bir yapı olduğu değerlendiriliyor. Bu da Stranger Things evreninin yalnızca canlı aksiyonla sınırlı kalmayacağını net şekilde gösteriyor.

STRANGER THINGS: SENE 1985 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Stranger Things: Tales From ’85 2. sezonu bu sonbaharda yayınlanacak. Platform, kesin tarih paylaşmasa da yayın penceresini net şekilde “sonbahar dönemi” olarak işaret etti.

Stranger Things VR, Soğuk Haber, Dizi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
