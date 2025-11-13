Su-30 Uçağı Karelya'da Düştü - Son Dakika
Su-30 Uçağı Karelya'da Düştü

Su-30 Uçağı Karelya'da Düştü
13.11.2025 21:04
Rusya'nın Karelya bölgesinde, planlı uçuşta olan Su-30 uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.

"SU-30" TİPİ SAVAŞ UÇAĞI

"Su-30" tipi savaş uçağı, Rus yapımı Sukhoi tasarımı çok rollü bir hava üstünlük ve taarruz uçağıdır. İki kişilik mürettebatı bulunan, çift motorlu bu jet; hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkar. Maksimum hızı 2.100 km/s'ye (Mach 2 civarı) ulaşabilen Su-30, 3.000 kilometreyi aşan menziliyle uzun menzilli operasyonlara da uygundur.

Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp donanımı ve 8 tona kadar mühimmat taşıyabilen 12 silah istasyonu sayesinde modern muharebe sahasında etkili bir platformdur. Ayrıca bazı varyantlarında kullanılan itki yönlendirme (thrust vectoring) sistemi, uçağa olağanüstü çeviklik kazandırarak yakın hava muharebelerinde önemli bir üstünlük sağlar.

Kaynak: AA

Su-30 Uçağı Karelya'da Düştü

Su-30 Uçağı Karelya'da Düştü
