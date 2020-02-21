Su üstündeki, zenginler rotayı Türkiye'ye çevirdi - Son Dakika
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Su üstündeki, zenginler rotayı Türkiye'ye çevirdi

15 dakika önce

Dünyanın en güzel coğrafi mekanlarına ve mavi sularına sahip Türkiye'nin kıyıları da dünya zenginlerinin gözdesi haline geldi.

Su üstündeki, zenginler rotayı Türkiye'ye çevirdi, System.String[]

Dünyanın en güzel coğrafi mekanlarına ve mavi sularına sahip Türkiye'nin kıyıları da dünya zenginlerinin gözdesi haline geldi. Yat turizmi bakımından 2019 yılını oldukça başarılı ve bereketli geçiren Türkiye'nin 2020 yılında da su üstünde ve kıyılarda beklentisinin yüksek olduğu belirtildi.


2019 yılında denizle buluşan yatlar ve vaktini su üstünde geçirmeyi seven zenginlerin 2020 yılında rotalarını Türkiye'ye çevirdiğini belirten Su Üstünde bloğu yöneticisi Eren Budaklı, " Asya'da Corona Virüsü hastalığının baş göstermesi ve yayılması sonucu kruvaziyer gemilerinden sonra mega yatlar da rotasını Akdeniz kıyılarına çevirdi. Geçmiş yıllarda Ege kıyılarına ve İstanbul'a gelen Al Lusail, Eclipse, Dilbar, Ocean Victory, A, Flying Fox, Al Mirqab, Dream yatlardan sonra yeni inşa edilen yatların da bu yıl Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Şubat ayında Dream ve Amadea adlı yatların Bodrum Liman'ında yakıt ve yiyecek ikmali yaptıktan sonra, Coral Ocean adlı yat da Kuruçeşme İstanbul'a demir attı. Sezon açılmadan mega yatların Türkiye'ye gelmesi gerek turizm gerekse ülke tanıtımı için önemli. 2019 yılında denize inen Rev Ocean, Redwood, Lightning, Bravo Eugenia ve TIS adlı yatların da programında Türkiye sahilleri var" diyerek Türkiye'nin karada olduğu kadar, denizde ve kıyılarda sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılması için uğraş verdiklerini söyledi. - AYDIN

Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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