Suat Çelen Bilecik'te Cimnastik Antrenmanlarını İnceledi - Son Dakika
Suat Çelen Bilecik'te Cimnastik Antrenmanlarını İnceledi

01.02.2026 18:10
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bilecik'te antrenmanları ziyaret etti.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bilecik'te devam eden cimnastik antrenmanlarını yerinde inceledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, Bilecik'te sürdürülen cimnastik antrenmanlarını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Antrenman alanını gezen Çelen, yürütülen çalışmalar hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi aldı. Ziyaret kapsamında altyapı çalışmaları, sporcu gelişimi ve antrenman süreçleri üzerine değerlendirmeler yapılırken, sporculara başarı dilekleri iletildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızın gelişimi için altyapıyı güçlendirmeye ve her branşta sürdürülebilir başarıyı hedefleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Suat Çelen, Türkiye, Bilecik, Spor, Son Dakika

