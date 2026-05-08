SUCCESSO tasarımları LEGEND Fashion Week'e damga vurdu
SUCCESSO tasarımları LEGEND Fashion Week’e damga vurdu

08.05.2026 16:52
Ünlü tasarımcı Emrullah Köroğlu imzası taşıyan SUCCESSO koleksiyonu, LEGEND Fashion Week’te moda tutkunlarından tam not aldı. Zarafet, güçlü duruş ve modern çizgilerin buluştuğu koleksiyon; akışkan silüetleri, dikkat çeken dokuları ve iddialı tasarımlarıyla podyumda adeta görsel şölene dönüştü.

Moda dünyasının dikkat çeken etkinliklerinden LEGEND Fashion Week, bu sezon da birbirinden özel koleksiyonlara ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok konuşulan defilelerinden biri ise ünlü tasarımcı Emrullah Köroğlu’nun markası SUCCESSO oldu. Podyuma çıkan her tasarım, modern stil anlayışı ile zamansız şıklığı bir araya getirirken, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

ZARAFET VE GÜÇLÜ DURUŞ AYNI PODYUMDA BULUŞTU

SUCCESSO’nun LEGEND Fashion Week kapsamında sergilediği koleksiyon, yalnızca kıyafetlerden oluşan bir moda gösterisi değil; aynı zamanda stil ve sanatın buluştuğu etkileyici bir deneyim sundu. Koleksiyonda kullanılan kumaş seçimleri, kesim detayları ve modern çizgiler dikkat çekerken, her tasarım kendi özgün hikayesini yansıttı.

Akışkan silüetler, güçlü formlar ve çarpıcı dokular sayesinde SUCCESSO kadınının özgüvenli ve iddialı duruşu ön plana çıkarıldı. Defile boyunca sergilenen parçalar, modern şehir stilini zarafetle bir araya getirerek moda dünyasında güçlü bir etki oluşturdu.

“TRENDLERİ TAKİP EDEN DEĞİL, BELİRLEYEN MARKA”

Moda haftasında sergilenen koleksiyon, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlanırken SUCCESSO markasının sektördeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Defileyi izleyen moda tutkunları, koleksiyonun hem yenilikçi hem de zamansız bir çizgi taşıdığı yorumunda bulundu.

Ünlü tasarımcı Emrullah Köroğlu’nun imzasını taşıyan tasarımlar; kusursuz işçilik, dikkat çekici detaylar ve modern stil anlayışıyla büyük ilgi gördü. SUCCESSO, ortaya koyduğu koleksiyonla yalnızca modayı takip eden değil, trendleri belirleyen marka kimliğini güçlendirdi.

