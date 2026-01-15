Sudan Bakanı: Kaynaklarımıza Göz Diken Ülkeler Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan Bakanı: Kaynaklarımıza Göz Diken Ülkeler Var

15.01.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan İçişleri Bakanı Semra, ülkesinin zengin doğal kaynaklarına dikkat çekerek destek istiyor.

Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, ülkesinin doğal kaynakları itibarıyla zengin olduğuna işaret ederek "Ülkemize göz diken ülkeler var ve kaynaklarımızı istiyorlar." dedi.

Bakan Semra, başkent Hartum'daki Bakanlıkta, Türk kurumlarında çalışan gazetecileri kabul etti.

Ülkesiyle Türkiye arasında derin tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Sudan İçişleri Bakanı Semra, "Türkiye güçlü ve önemli bir ülkedir, mazlum ülkelere de destek vermektedir. Türkiye savaş başladığından beri Sudan'ın yanında yer aldı." diye konuştu.

Semra, Türkiye'den özellikle hem resmi hem de insani kanallardan yardımların Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"Türkiye, Sudan'ı ilk destekleyen ülkeler arasında"

Türk hükümetine ve halkına, Sudan'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Semra, ülkesinde çatışmalar başladığında Türkiye'nin Sudan'ı ilk destekleyen ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

Semra, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başlattığı savaşın Sudan halkına karşı olduğunun altını çizerek amaçlarının, Sudan'ın demografisini ve coğrafi yapısını değiştirmek olduğunu kaydetti.

"HDK'yi 17 devlet destekliyor"

Sudan halkının desteğiyle HDK'nin püskürtüldüğünü söyleyen Semra, HDK'yi 17 devletin desteklediğini söyledi.

Semra, "Milislere uluslararası destek veriliyor. Özellikle bir Arap ülkesi, milisleri en gelişmiş silahlarla donatıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Sudanlı Bakan, HDK'nin ele geçirdiği bölgelerde altyapı ile kamu binalarının ciddi zarar gördüğü ve sivillerin evlerinin de soyulduğunu aktardı.

Semra, HDK'ye gelen paralı askerlere dikkati çekerek çevre ülkelerden düzensiz mültecilerin de bu kişilere katıldığını anlattı.

"Çatışmalardan dolayı ölü sayısını belirlemek için çalışmalar yürütülüyor"

Sudan'da çatışmalar nedeniyle ölü sayısının yüksek olduğunu belirten Semra, HDK'nin kontrol altına aldığı bölgelerde sözde hapishanelerinde açlıktan ölenlerin olduğunu ve kaçırılma vakalarının yaşandığını söyledi.

Semra, ülkedeki net ölü sayısını belirlemek için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Sudanlı Bakan, savaşın temel sebebini "siyasi görüş ayrılığına" bağlayarak bazı siyasi partilerin HDK'nin askeri saldırılarını desteklediğini, ülkeye paralı asker ve savaş mühimmatı soktuğunu ifade etti.

"Çocuklar zorla silah altına alınıyor"

Semra, "Sudan'ın doğal kaynakları zengindir. Ülkemize göz diken ülkeler var ve bizim kaynaklarımızı istiyorlar." dedi.

HDK'ye komşu ülkelerden paralı asker ve silah ulaştığını aktaran Semra, aynı zamanda HDK'nin kontrol altındaki bölgelerde çocukların da zorla silah altına alındığını kaydetti.

Semra, HDK'nin Hartum ve Cezira eyaletini kaybetmesinin ardından büyük bir darbe aldığını ve yabancı paralı askerlere başvurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Bakanı: Kaynaklarımıza Göz Diken Ülkeler Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:12:13. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan Bakanı: Kaynaklarımıza Göz Diken Ülkeler Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.