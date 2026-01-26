Sudan'da 3,3 Milyon Kişi Eve Döndü

PORT Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yurt içi ve yurt dışında yerinden edilen 3 milyon 334 bin 705 Sudanlının, ülkedeki 9 eyalette yer alan yaklaşık 2 bin 500 yerleşim noktasına döndüğünü duyurdu.

IOM'nin yayımladığı rapora göre, son dönemde 3 milyon 334 bin 705 kişi, Sudan'ın 9 eyaletinde 65 bölgede bulunan 2 bin 500 yerleşim yerine geri döndü. Bunların yüzde 83'ü ülke içinden, yüzde 17'si ise ülke dışından geri dönüş yaptı. Buna rağmen, ülkede hala 9 milyon 258 bin 273 kişi, Sudan'ın çeşitli eyaletlerinde iç göçmen olarak yaşamaya devam etti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Ceizra, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.