Sudan'da 33.7 Milyon İnsana Yardım Gerekiyor

13.01.2026 19:35
DSÖ, Sudan'daki insani krizi vurgulayarak, 33.7 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 13,6 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğu Sudan'da bu yıl takriben 33,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana, 9 Ocak itibarıyla 1000 gün geçtiğini hatırlattı.

Yaklaşık 3 yıldır aralıksız devam eden şiddetin, Sudan'ı küresel ölçekte en kötü insani kriz bölgesi haline getirdiğini söyleyen Ghebreyesus, şunları aktardı:

"Tahminlere göre bu yıl 33,7 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyacak ve 13,6 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Bu da Sudan'ı dünyanın en büyük yerinden edilme krizi haline getiriyor. Kötü yaşam koşulları, aşırı kalabalık, güvenli suya, sanitasyona ve hijyene erişim eksikliği ve rutin aşılama programlarının aksaması, hastalık salgınlarını körüklüyor."

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Sudan'da kolera, dang humması, sıtma ve kızamık salgınlarına karşı mücadeleyi desteklediğini ifade ederek, Sudan halkının en çok ihtiyaç duyduğu süreçte sağlık sisteminin, saldırılar, temel tıbbi malzeme eksikliği, sağlık çalışanı ve fon yetersizliği nedeniyle ciddi zarar gördüğünü kaydetti.

Sağlık hizmetlerine erişimin yeniden sağlanması için Sudan'ın tüm bölgelerine kısıtlamasız ve güvenli erişim sağlanması çağrısında bulunan Ghebreyesus, sağlık ve insani yardım çalışanları ile hastalar da dahil sivillerin saldırılardan korunmasını talep etti.

Ghebreyesus, "Sudan'daki tüm tarafların çatışmaya sonlandırmasını talep ediyoruz. Barış, her zaman olduğu gibi en iyi ilaçtır." diye konuştu.

Tütün, alkol ve şekerli içeceklere sağlık vergisi

DSÖ'nün, ülkelerin kısa vadede temel sağlık hizmetlerini sürdürmelerine destek verirken, uzun vadede de yardıma bağımlılıktan sürdürülebilir öz yeterliliğe geçişi sağlamak için yerel kaynakları harekete geçirdiğini belirtti.

Ghebreyesus, bunu başarmanın en iyi yollarından birinin de tütün, alkol ve şekerli içeceklere uygulanan sağlık vergileri olduğuna vurgulayarak, "Sağlık vergilerinin bu zararlı ürünlerin tüketimini azalttığı, hastalıkları önlemeye ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olduğu görülmüştü." dedi.

Bu sağlık vergilerinin hükümetlerin sağlık, eğitim ve sosyal korumaya yatırım yapmak için kullanabileceği bir gelir kaynağı oluşturduğuna işaret eden Ghebreyesus, "DSÖ geçen yıl tüm ülkelerin sağlık vergilerini kullanarak tütün, alkol ve şekerli içeceklerin gerçek fiyatlarını 2035 yılına kadar artırmayı desteklemeyi amaçlayan '3'e 35' isimli girişimi başlattı." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlık vergilerinin etkili olabilmesi için dikkatlice tasarlanması ve düzenli olarak ayarlanması gerektiğinin de altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının ölmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, Ekim 2025'te şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

Kaynak: AA

