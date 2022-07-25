Sudan'ın Kordofan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer bir aracın Kordofan eyaletindeki Wad El Melissa vadisinden geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda sürücü dahil 13 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.