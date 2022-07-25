Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika
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Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü

25.07.2022 12:09
Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü

Sudan'ın Kordofan eyaletinde meydana gel selde, bir aracın vadiyi geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Kordofan eyaletinde meydana gel selde, bir aracın vadiyi geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Kordofan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer bir aracın Kordofan eyaletindeki Wad El Melissa vadisinden geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda sürücü dahil 13 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde aracın sel sularına aldırmadan vadiyi geçmeye çalıştığı ancak daha sonra sele kapıldığı görüldü. - HARTUM

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Kaynak: İHA

Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika
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