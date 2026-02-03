Sudan'da En Kötü İnsani Kriz - Son Dakika
Sudan'da En Kötü İnsani Kriz

03.02.2026 17:16
Kızılhaç yetkilisi, Sudan'da çatışmalar nedeniyle dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Afrika Bölgesi Direktör Yardımcısı Pierre Kremer, çatışmaların olduğu Sudan'da dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığını bildirdi.

Kremer, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirlen Faşir kentindeki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Faşir'in 100 gün önce 500 günlük kuşatmanın ardından HDK tarafından alındığını anımsatan Kremer, bu süreçte en fazla sivillerin acı çektiğini kaydetti.

Kremer, Sudan'da ülke içi yerinden edilmeler ve devam eden çatışma konusunda son derece endişeli olduklarını belirterek, "Sudan'da yaşananlar, şüphesiz bugün dünyadaki en kötü insani krizdir." dedi.

Faşir'de binlerce insanın şiddete maruz kaldığını, insanların sevdiklerini kaybettiğini ve evlerin yıkıldığını vurgulayan Kremer, "Kadınlar tecavüze uğradı ve aileler parçalandı. Bir zamanlar hayat dolu olan şehir, insanların kaçmak zorunda kaldığı şehre dönüştü. Faşir'de tam bir insani umutsuzluk yaşandı. Birçoğu 50 kilometre uzaklıktaki Tavila bölgesine kaçtı. Faşir'de durum bugün de felaket olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kremer, Faşir'de insani yardım operasyonlarının da büyük ölçüde durdurulduğuna işaret ederek, şehre erişimin son derece kısıtlı olduğunu söyledi.

