Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor - Son Dakika

Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor

22.10.2020 19:23
Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'da ekonomik kriz kaynaklı hükümet karşıtı protestolar ikinci gününde de devam etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ekonomik kriz kaynaklı hükümet karşıtı protestolar ikinci gününde de devam etti.

Özellikle Şark en-Nil bölgesinde yoğunlaşan göstericiler, lastikler yakarak bölgeyi başkent Hartum'a bağlayan Menşiyye köprüsünü trafiğe kapattı.

Protestocuların ana caddelerin giriş çıkışlarını taş ve beton bariyerlerle kapatması uzun araç kuyruklarına yol açtı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, dün başkent Hartum'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polisin müdahalesi sonucu 1 protestocunun hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Komiteden yapılan açıklamada, "Devrimin gidişatının düzeltilmesi talebiyle sokaklara çıkan kalabalık, iktidarın küstahça ve orantısız şiddetiyle karşılaştı. Başkentin doğusunda Muhammed Abdulmecid adlı gösterici polis kurşunuyla yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, dün, Hartum, Bahri ve Umdurman kentlerinde hayat pahalılığı ve hükümetin istifası talebiyle düzenlenen gösterilere gerçek mermi, gaz ve ses bombasıyla müdahale etmişti.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli bileşenlerinden Meslek Odaları Birliğinden (SPA) yapılan açıklamada, halkın hayat pahalılığı, ekmek, ilaç, yakıt gibi temel tüketim maddelerinin yetersizliğini protesto için sokağa çıktığı, geçiş hükümetinin ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına saygı duymadığı belirtilerek eylemcilere yapılan müdahale kınanmıştı.

SPA ve gençlerin oluşturduğu Direniş Komiteleri, dün geçici hükümet karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu.?

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ekonomik Kriz, Hükümet, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor - Son Dakika

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