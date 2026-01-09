Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

09.01.2026 22:20
BM, Sudan'da 34 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti ve gıda güvenliğinin felaket halinde olduğunu duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da insani durumun "son derece ciddi ve vahim" olduğunu belirterek nüfusun neredeyse üçte ikisini oluşturan yaklaşık 34 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

"Sudan'da insani durum son derece ciddi ve vahim olmaya devam ediyor." diyen Dujarric, ülkedeki çatışmaların 1000. gününü doldurduğunu ve sivillerin bu sürecin yıkıcı sonuçlarının yükünü taşımayı sürdürdüğünü ifade etti.

Dujarric, "İnsani yardım alanındaki meslektaşlarımız, Sudan nüfusunun neredeyse üçte ikisi olan yaklaşık 34 milyon insanın şu anda bir tür insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten yürek burkan istatistikler bildiriyor." dedi.

Çatışmaların Sudan'ı dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüştürdüğüne dikkat çeken Dujarric, 9,3 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 4,3 milyondan fazla kişinin ise mülteci olarak komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

Dujarric, "Küresel ölçekte Sudan, en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı ülkedir ve bu noktada komşu ülkelerin gösterdiği cömertliğin altını çizmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sudan'da gıda güvenliği de felaket durumda"

"En az 20 bölgede kıtlık olduğu doğrulanan Sudan'da gıda güvenliği de felaket durumda." diyen Dujarric, ülke genelinde 21 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliği yaşadığının tahmin edildiğini aktardı.

Sözcü, sağlık hizmetleri alanında da ülkede yıkım yaşandığına dikkati çekerek ülkenin 18 eyaletinin tamamında kolera vakaları bildirildiği ve geçen yıl 72 binden fazla şüpheli vakanın rapor edildiği bilgisini paylaştı.

BM insani yardım ortaklarının geçen yıl yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığını aktaran Dujarric, 2026 için hazırlanan 2,9 milyar dolarlık insani ihtiyaç ve müdahale planı kapsamında Sudan'da 20 milyon kişiye yardım edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Dujarric, ülkede insani yardıma erişimin tehlikeli ve siyasi kısıtlamalar altında olmaya devam ettiğine işaret ederek Nisan 2023'ten bu yana 125'ten fazla yardım çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Sudan, Son Dakika

