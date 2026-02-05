Sudan'da Kıtlık Eşiği Aşıldı

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin iki bölgesinde daha akut yetersiz beslenme seviyelerinin kıtlık eşiğini aştığını açıkladı.

IPC, Sudan'daki güncel duruma ilişkin 29 Ocak tarihine kadar elde edilen verilere dayanarak hazırlanmış rapor yayımladı.

Raporda, Kuzey Darfur'un Um Baru ve Kernoi bölgelerinde akut yetersiz beslenmenin kıtlık eşiğini aştığı duyuruldu.

Çatışmalardan etkilenen diğer birçok bölge de benzer durumların yaşanıyor olabileceği ifade edilen raporda, bu bölgelere erişimin kısıtlı olması nedeniyle durumun gerçek boyutunun net olarak bilinmediği vurgulandı.

Raporda, Kordofan bölgesinde artan çatışmaların gıda güvenliğini tehlikeye attığı ve her geçen gün daha fazla insanın aşırı açlık, akut yetersiz beslenme ve ölümle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Çatışmadan kaçan insanlara güvenli koridorlar açmak için acil olarak harekete geçilmesi gerektiği bildirilen raporda, engelsiz ve büyük ölçekli insani yardımlarla kıtlık ve ölümlerin önlenebileceği kaydedildi.

Sudan'da 9,6 milyon kişinin yerinden olduğuna işaret edilen raporda, 2026 yılında akut yetersiz beslenme vakalarının 4,2 milyona ulaşmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı öne sürülmüştü.