Sudan'da RSF'den Kuşatma Uyarısı - Son Dakika
Dünya

Sudan'da RSF'den Kuşatma Uyarısı

19.01.2026 11:47
Yale HRL, RSF'nin El Obeid çevresindeki askeri faaliyetlerini artırdığını ve kuşatma hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Yale Halk Sağlığı Okulu'na bağlı İnsani Araştırma Laboratuvarı (HRL), uydu görüntülerine dayanan analizlerde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) Sudan'ın El Obeid kenti çevresindeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirterek, kente yönelik olası kuşatma konusunda uyarıda bulundu.

HRL, uydu görüntülerine dayanan analizler doğrultusunda, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletindeki El Obeid kentine yakın zamanda kuşatma başlatılabileceğini duyurdu.

Laboratuvar tarafından yapılan açıklamada, RSF'nin kent çevresinde yürüttüğü askeri faaliyetlerin yoğunlaştığı, kritik altyapı ve ana ulaşım güzergahları boyunca yeni toprak setlerin inşa edildiğinin tespit edildiği belirtildi. HRL, bu hareketliliğin kuşatma hazırlıklarıyla örtüştüğünü, ancak sivil güvenlik gerekçesiyle kesin konumların paylaşılmadığını bildirdi.

Açıklamada, Güney Kordofan'daki Nuba Dağları bölgesinde yer alan Kadugli ve Dilling kentlerinin de Abdülaziz el-Hilu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey ile RSF ittifakı tarafından kuşatma altında bulunduğu kaydedildi.

Uydu görüntülerinin, çatışmanın bu aşamasında sivil alanlar ile hayati öneme sahip tesislerin hava saldırıları ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ortaya koyduğu vurgulandı. 2–14 Ocak arasında elde edilen görüntülerde, El Obeid'e bağlı El-Abyad kentindeki elektrik santralinde bombardımana işaret eden hasar tespit edildi.

Açık kaynaklı raporlara göre, RSF'ye ait insansız hava araçları 4 Ocak'ta söz konusu tesisi hedef aldı ve saldırı kentte tamamen elektrik kesintisine yol açtı. Aynı döneme ait görüntüler, El Obeid'in doğusundaki El-Jallabiya Mahallesi'nde çok sayıda binanın zarar gördüğünü ortaya koydu.

Yerel kaynaklar, 6 Ocak'ta RSF'ye ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırılarda, aynı aileden 8 kişinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Uydu verilerinin bu iddialarla uyumlu olduğu belirtildi.

Çatışmaların yerinden edilmeleri de artırdığına dikkat çekilen raporda, ocak ayının ilk yarısında El Obeid'in kuzey-orta kesimindeki bir yerinden edilmişler kampında yaklaşık 800 yeni geçici barınağın ortaya çıktığı kaydedildi. Bu barınakların büyük bölümünün, Kral Selman İnsani Yardım ve Kurtarma Merkezi logosu taşıyan çadırlardan oluştuğu aktarıldı.

El Obeid'in, özellikle Dilling ve Kadugli'den kaçan siviller için önemli bir geçiş noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, kentteki mezarlıklarda ölüm oranlarının arttığına dair bulgulara yer verildi. Zendi Mezarlığı'nda yaklaşık 60 yeni mezar tespit edilirken, El-Dalil Mezarlığı'nda da yaklaşık 40 yeni mezarın oluştuğu ve defin işlemlerinin sürdüğü uydu görüntüleriyle belirlendi.

El Obeid kenti halihazırda Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunmasına rağmen, RSF'nin bölgedeki konuşlanmasının Kordofan'ı giderek daha fazla izole ettiği ve çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Uluslararası, Güvenlik, Sudan, Dünya, Son Dakika

