Sudan'da "Sudan-Türkiye İlişkileri" başlıklı forum düzenlendi

PORT Sudan'da "Sudan-Türkiye İlişkileri: Stratejik İlişkiler" başlıklı bir forum düzenlendi.

"Halklar Birliği" sivil toplum kuruluşu tarafından Port Sudan şehrindeki bir otelde Türkiye-Sudan ilişkileri, "Sudan-Türkiye İlişkileri: Stratejik İlişkiler" forumu düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, yerel yetkililer, dernek temsilcileri, Türkiye Büyükelçiliği mensupları, Türk kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkiye-Sudan ilişkileri hakkında bilgi veren video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Yıldız, programda yaptığı konuşmada, iki halk arasındaki ilişkinin stratejik olmanın ötesinde, tarihten ve sadık kalbi bağlardan beslenen derin bir ilişki olduğunu ifade etti.

Sudan'ın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin Sudan'ı yalnız bırakmadığının ve bırakmayacağının altını çizdi.

Yıldız, Sudan'a sağlanan başta siyasi ve insani desteğin devam edeceğini belirterek, "Tarih boyunca güçlünün değil, haksızlığa uğrayanın, haklının yanında duran bir Türk halkı ve Türkiye Devleti var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Eltayeb ise Büyükelçi Yıldız'ın, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerini bu hassas dönemde geliştirmek üzere özenle seçildiğini, Irak'ta başarılı görev süresinin ardından Sudan'a atanmasının "Türkiye'nin Sudan'a verdiği önemin açık bir göstergesi" olduğunu dile getirdi.

Türkiye tarihinde "Sudanlı Musa" gibi önemli figürlerin yer aldığına dikkati çeken Eltayeb, Türkiye'nin son dönemdeki Afrika açılımı politikasında Sudan'ın, Sahra Altı Afrika için ana giriş kapısı olarak görüldüğünü anlattı.

Eltayeb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası sistem reformu çağrısı olan "Dünya beşten büyüktür" düsturunun, Sudan'ın vizyonuyla tam olarak örtüştüğünü aktararak, her iki ülkenin de dış destekli terör ve istikrarsızlaştırma çabalarına karşı mücadele ettiğini ve bu konuda tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin her alanda Sudan'a güçlü bir destek sağladığına işaret eden Büyükelçi Eltayeb, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi kurumların, Sudan'daki gerçekleri dünyaya duyurarak dezenformasyonun önüne geçtiğini ifade etti.

Etkinlik için Port Sudan'ın çeşitli caddelerine reklam afişleri asıldı.