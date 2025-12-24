Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan Türkiye'ye geliyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.
Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki güncel gelişmelerin, ülkedeki insani durumun ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti. - ANKARA
