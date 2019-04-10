Şuhut Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Başkan Recep Bozkurt başkanlığındaki ilk meclis toplantısı tanışma merasimi ile başladı. Yeni dönemin yeni meclis üyeleri ise oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Meclis komisyon ve encümen üyelerinin belirlenmesi ile devam eden toplantının akabinde Başkan Bozkurt, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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