Şuhut Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
Başkan Recep Bozkurt başkanlığındaki ilk meclis toplantısı tanışma merasimi ile başladı. Yeni dönemin yeni meclis üyeleri ise oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Meclis komisyon ve encümen üyelerinin belirlenmesi ile devam eden toplantının akabinde Başkan Bozkurt, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
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