Şuhut'ta ev yangını - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlyaslı köyünde M.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören M.A, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evdeki bazı eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında kolunda küçük yanıklar oluşan kız çocuğu ambulansta tedavi edildi.