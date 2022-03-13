Şuhut'ta ev yangını - Son Dakika
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Şuhut'ta ev yangını

13.03.2022 20:17
Şuhut'ta ev yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlyaslı köyünde M.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören M.A, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evdeki bazı eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında kolunda küçük yanıklar oluşan kız çocuğu ambulansta tedavi edildi.

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Karahisar, İtfaiye, İlyaslı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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