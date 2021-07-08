SULAMA KANALINA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ BABA- KIZI ÖLÜM AYIRDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına çarptığı kazada sürücü Ahmet Yıldırım (55) ile kızı Safiye Yıldırım (30) yaralandı, diğer kızı Seda Yıldırım (21) hayatını kaybetti. Sürücü Yıldırım jandarmaya verdiği ifadede, bir kamyonun kendisini sıkıştırdığını ve aracı şarampole atmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesine 2 kilometre uzakta meydana geldi. Bayramiç Barajı istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 10 ZD 461 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarpıp, tarlaya savruldu. Sürücü Ahmet Yıldırım ve araçta bulunan kızları Seda ile Safiye Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seda Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan sürücü Ahmet Yıldırım ve kızı Safiye Yıldırım'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ahmet Yıldırım jandarmaya verdiği ifadede, bir kamyonun seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığını ve aracı şarampole atmak zorunda kaldığını iddia etti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.