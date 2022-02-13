Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Mustafa Şimşek (66), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şimşek yönetimindeki 20 PL 592 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Dalgıç Timi ve itfaiye sevk edildi. Dalgıçlarca sulama kanalından çıkarılan Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Şimşek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.