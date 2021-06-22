SULAMA KANALINDA BOĞULAN BERAT, 'BENİ KURTARIN' DİYE BAĞIRMIŞ - Son Dakika

ADANA'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Berat Coşan Göl'ün (8), suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Göl'ün, akıntıya kapılırken, kıyıdaki arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırdığı belirtildi. Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Coşan Göl, arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına gitti. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışması sonucu gece saatlerinde Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'TABUTUNU GETİRİYORUM BACIM'

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (8) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Göl'ün teyzesi Yüksel Kızıltaş, yeğeninin cenazesinin teslimi sırasında çocuğun annesi kız kardeşi Songül Göl'ü arayıp 'Ölüsünü alıp, tabutunu getiriyorum bacım' diyerek ağlayıp ağıt yaktı. Berat Coşan Göl'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.