BURSA Sular çekildi, 2 bin yıllık bazilika yeniden görüldü - Son Dakika

Sular çekildi, 2 bin yıllık bazilika yeniden görüldü Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü'ndeki suların çekilmesiyle yeniden görülmeye başlandı. Tarihi M.Ö. 4'ncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor. Bazilika yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle bir kez daha görülmeye başlandı.