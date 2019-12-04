Şule Çet sanıklarından birine müebbet ve 12,5 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis (2) - Yeniden

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklardan Çağatay Aksu'ya (34), müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Acımız bitmedi, bir kız evladının acısı bitmez; ama bu cezayı aldıkları için içimize biraz su serpildi" dedi. Avukatı Umur Yıldırım ise sanık Aksu'ya verilen cezada takdiri indirim uygulanmasına itiraz edeceklerini söyledi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. İlk olarak Şule Çet'in intihar ettiği ileri sürülürken, olayın ardından gözaltına alınıp, serbest bırakılan Çağatay Aksu ve Berk Akand, soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksu, ilk ifadesinde Çet'in intihar ettiğini öne sürerken, "Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım; ama başaramadım" dedi. Akand ise "Olay sırasında başka bir odadaydım. Neler yaşandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Şule Çet'in babası İsmail Çet, ağabeyi Şenol Çet, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ile kadın dernekleri temsilcileri katıldı. Dernek üyeleri, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

BABA ÇET: CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM

Mahkeme başkanı, sanıklardan Çağatay Aksu için müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Berk Akand için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep eden savcının mütalaasına karşı tarafların görüşlerini sordu. Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sanıkların avukatları da mütalaaya karşı savunmalarını yazılı olarak mahkemeye sunduklarını söyledi.

SANIK AKSU: OLAYDAN SONAR ŞULE ÇET'İ RÜYAMDA GÖRDÜM

Sanık Çağatay Aksu, medyada yapılan haberler ve alınan sahte raporlar sonucunda suçlanıp tutuklandıklarını ileri sürerek, "Biz haksız bir şekilde burada tutuluyoruz. Alıkoyma, cinsel saldırı ve cinayetle suçlanıyorum. Adli Tıp Kurumu raporlarında bu suçlarla ilgili bir tane kanıt yok. Boğuşma olayı yok. Tecavüz bulgusu yok. Tüm deliller göz önüne alındığında aleyhime bir şey yok. Benim biri kafama silah dayasa birine tecavüz etmem. Yapmadığım bir şeyden nasıl ceza alırım? Benim Şule'ye dokunmuşluğum yok. Yapmadığınız inceleme kalmadı, dudak okuma raporu aldınız. Bir suçum olsaydı, neden kalayım, tutuklu olmadığım süre içinde ülkeyi terk ederdim. Lütfen Allah rızası için delil varsa beni asın. Ama beni, delil yokken; tecavüzden, cinayetten nasıl cezalandıracaksınız? Hiç iz bırakmadan cinayet mi olur, hiç iz bırakmadan tecavüz mü olur? Sizden bir kez daha videoları izlemenizi, mektupları okumanızı, raporları incelemenizi istiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum. Olaydan sonra rüyamda Şule'yi gördüm. En büyük vicdan azabını ben çektim. Sizin vicdanınıza çok güveniyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

SANIK AKAND: BEN YARDIM ETMEDİM

Sanık Berk Akand ise olup bitenden haberi olmadığını iddia ederek, "Çağatay 'atladı' diyor, ben inanmadım. Sonra güvenliğe, 'buradan bir kız geçti mi?' diye sorduğumda 'geçmedi' deyince inandım. O saatten sonra kızı aramaya başlıyorum. Bunlar benim olayı görmediğimin kanıtı değil mi? Benimle ilgili en ufak bir şüpheniz varsa sorun. Ben burada bir tek kişiye yardım etmedim, o da Çağatay Aksu. Başından beri savcıya ve mahkemeye yardım ettim, başka kimseye yardım etmedim. Eğer ben bir suça yardım ettiysem ve bunu söylemediysem dava sürecinde de kendi kafama sıkmışım demektir. Ben hiçbir suç işlemedim. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da suçlamalarla ilgili delil olmadığını savunarak, beraat talep etti.

SANIK AKSU'YA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Aksu'ya önce TCK 82/1-h maddesinden, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın önce 'cinsel saldırı' gerçekleştirdiğine, ardından da suç delillerini gizlemek için cinayeti işlediği yönünde hüküm kuran mahkeme, takdir indirimi uygulayarak, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme sanık Aksu'ya, ayrıca 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

SANIK AKAND'A 18 YIL 9 AY HAPİS

Sanık Berk Akand'ın, tüm suçlarda sanık Aksu'ya yardım ettiği yönünde hüküm kuran mahkeme, sanığa, cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, kararını oy çokluğuyla aldığını da belirtti.

Sanık Aksu'nun yakınları karara tepki gösterdi. Sanık yakınları mahkemenin kamuoyu baskısı nedeniyle ceza verdiği yönünde sözler sarf etti. Salon çıkışında da sanık yakınları ile duruşmayı izlemeye gelen kadınlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

BABA ÇET: İÇİMİZE BİRAZ SU SERPİLDİ

Adliye çıkışında açıklama yapan Şule Çet'in babası İsmail Çet, sanıkların aldığı cezalardan dolayı içlerine biraz da olsa su serpildiğini söyledi. Baba Çet "6'ıncı duruşmada gereken cezaları aldılar. Avukatlarıma, basın mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, kadın platformu üyelerine, bizi burada yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Acımız bitmedi, bir kız evladının acısı bitmez; ama bu cezayı aldıkları için içimize biraz su serpildi. Artık kadınlarımızın başına böyle bir olay gelmesin. Hep sevgiyle, saygıyla yanlarında olmamız lazım. Her gün cinayet haberleri geliyor, üzülüyoruz, kadınlarımıza bu eziyeti yapmamamız gerekiyor. Ben bir baba olarak kız evladımı kaybettim, başka anne babalar evlatlarını kaybetmesin" ifadelerini kullandı.

'İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ'

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz ederek istinafa başvuracaklarını söyledi. Yıldırım, "Bugünkü karar içimize su serpse de istediğimiz bir karar değildi. Nitekim 62 indirimini uyguladı. Biz bunun uygulanmamasını, 'kızına sahip çıksaydın' diyen bir zihniyete bunun uygulanmaması gerektiğini belirttik. Maalesef mahkeme bu noktada takdiri indirimi uyguladı. Kurulan hükümde Çağatay Aksu kasten öldürme suçunu gizlemek amacıyla yaptığından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Buna 62 indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çevrildi. 1 yıldır süren adalet mücadelesiydi. Biz burada herkesle beraber mücadele ettik. Gelinen noktada mahkeme hüküm kurdu, artık son noktayı koydu. Bizim için buruk bir sevinçtir; ama bir babanın acısı var, o acıya bir nebze olsun su serpti. Gelinen noktada bu kararı da İstinaf'a taşıyacağız. Nitekim takdir indiriminin uygulanmaması gerektiğini düşünüyorduk ve mahkeme bu noktada bizden farklı düşündü ve indirimi uyguladı" dedi.

6'NCI CELSEDE KARAR

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması 6 Şubat 2019'da görüldü. Dava 6 celse sürdü. Yargılama boyunca Adli Tıp Kurumu başta olmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerindeki uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporları dava dosyasında yer aldı. Davanın 5'inci celsesinde savcı mütalaasını açıkladı.

Haber- Kamera: Özkan ARSLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,