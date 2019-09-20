Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

27 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Süleyman Atlı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]