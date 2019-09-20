Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı