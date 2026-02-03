Süleymaniye\'de Berat Kandili Kutlaması

Irak'ın Süleymaniye kentinde, eski bir gelenek olan Berat Kandili etkinliğinde çocuklar bayramlarda olduğu gibi ev ev dolaşarak şeker topladı.

Süleymaniye'nin Tuy Mellik Mahallesi'nde bu yıl da Berat Kandili'ni idrak geleneği devam ettirildi.

Berat gecesinde, mahalle sakinleri evlerinin önünü süsleyerek çocukları bekledi.

Çocuklar ellerine çanta ya da poşetlerini alıp ev ev dolaşarak kapı önlerine kendileri için kurulan masalardan şeker topladı.

En güzel giysilerini giyen çocukların şeker toplaması esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Diğer yandan kentin büyükleri de toplanıp gruplar halinde Berat Kandili için ilahiler söyleyerek yürüdü.

Tuy Mellik Mahallesi'nde bir araya gelen mahalle sakinleri de geleneklerini devam ettirerek, def çalıp ilahiler okuyarak Berat Kandili'ni idrak etti.

Daha sonra çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kökeni çok eski zamanlara dayanan bu renkli ve coşkulu gelenek, Süleymaniye'de yaşatılmaya devam ediliyor.