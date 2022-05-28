Süleymanpaşa Belediyesi atık yağ denetimi yaptı

Süleymanpaşa Belediyesi ilçe genelinde atık yağ denetimi yaparak, işletmeleri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atık bitkisel yağ kullanımının yoğun olduğu işletmelerde atık yağların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilip edilmediği konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bitkisel atık yağ üreten işletmelerin, atık yağ tutucu gibi ekipmanlara sahip olup olmadığı, atık yağların kaynağında ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve lisanslı toplayıcı firmalar aracılığı ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı incelendi.

Firmalara bitkisel atık yağların nasıl bertaraf edilmesi gerektiği ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, tespit ettikleri eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu.

Denetimlerin, atık bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesi ya da usulüne uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesinin önüne geçmeyi, çevre kirliliği yaratma ve kanalizasyon sistemlerine zarar verme potansiyeli yüksek olan kullanılmış bitkisel yağların doğru şekilde uzaklaştırılmasının sağlanmasını amaçladığı belirtildi.