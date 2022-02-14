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Sultan Abdülaziz ile Abdülmecid Efendi'nin sanatçı yönleri konferansla ele alınacak - Son Dakika

Sultan Abdülaziz ile Abdülmecid Efendi'nin sanatçı yönleri konferansla ele alınacak

14.02.2022 12:19
Sultan Abdülaziz ile Abdülmecid Efendi'nin sanatçı yönleri konferansla ele alınacak

Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) Sabancı Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi kapsamında düzenlenen konferans serisi devam ediyor.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) Sabancı Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi kapsamında düzenlenen konferans serisi devam ediyor.

Seride, sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu "Osmanlı Hanedanından İki Sanatsever Sanatçı: Sultan Abdülaziz ve Oğlu Abdülmecid Efendi" başlıklı konferans verecek.

Geleneksel sanatlardan çağdaş sanatlara çok sayıda sergi ve yayının gerçekleşmesinde rol alan Şerifoğlu'nun konferansı, yarın saat 16.00'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Konferansta, sanatkar kişiliğine resim ve hattatlığın yanı sıra musikiyi de ekleyen Sultan Abdülaziz ve babasından aldığı resim tutkusunu hayatı boyunca devam ettiren Abdülmecid Efendi'nin sanatla olan ilişkileri ele alınacak.

Ayrıca Sultan Abdülaziz'in İstanbul'daki sanat ortamına Avrupalı bir etki kazandırmak adına girişimleri ve oğlu Abdülmecid Efendi'nin İslam gelenekleriyle Batı kültürünün harmanlanabileceğini öngören aydın kimliği ve çok yönlü sanatkarlığı ile birlikte incelenecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek konferansa katılım için SSM'in internet sayfasından kayıt yaptırılabilir.

SSM Galeri 3'te yer alan "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete edilebilecek.

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Sakıp Sabancı Müzesi, Sultan Abdülaziz, Sabancı Holding, Abdülmecid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Abdülaziz ile Abdülmecid Efendi'nin sanatçı yönleri konferansla ele alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultan Abdülaziz ile Abdülmecid Efendi'nin sanatçı yönleri konferansla ele alınacak - Son Dakika
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