Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar - Son Dakika
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Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları, kardan Sultan Abdülhamit Han'ın büstünü yaptı.

Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları, kardan Sultan Abdülhamit Han'ın büstünü yaptı.


Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler kardan Sultan Abdülhamit Han büstü yaptı. İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen sporcular ve öğretmenler geleneksel olarak her yıl yaptıkları kardan adam yerine Abdülhamit Han'ı yaparak herkes tarafından takdir topladı.


Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, "Osmanlı'nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han'ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyeti olan Abdülhamit Han'a benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi.


Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan Abdülhamit Han'ın kardan portresiyle birlikte daha sonra hatıra fotoğrafı ve selfie çekti. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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