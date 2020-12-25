Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi - Son Dakika

Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi

25.12.2020 10:35
Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi, System.String[]

Sultanbeyli Belediyesi, kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için 'Gönüllüler Timi' ekibi oluşturdu.

Sultanbeyli Belediyesi, kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için 'Gönüllüler Timi' ekibi oluşturdu.

Sultanbeyli Belediyesi, kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çalışma başlattı. Gönüllülerin de talepleri üzerine başlatılan çalışma için 'Gönüllüler Timi' ekibi oluşturuldu. Gençlerden oluşan ve 'Hafta sonu her yer bisiklet yolu!' sloganıyla bir araya gelen 20 kişilik ekip, ilçedeki tüm yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için bisikletleriyle göreve başladı.

"ÇEVRECİ YAKLAŞIMLA BİSİKLETİ TERCİH ETTİK"

İlçede dayanışma ve kardeşlik duygularını perçinleyen çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiriyoruz. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bu günlerde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Pandemi dönemi başladığı günden itibaren ihtiyaç sahiplerine 20 bine yakın gıda kolisi ulaştırdık. Şimdi de gençlerden oluşan 'Gönüllüler Timi' ile ilçemiz genelinde kurumlarca tespit edilen, evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza temel gıda malzemeleri, maske ve dezenfektan ulaştırıyoruz" dedi.

Keskin sözlerine şöyle devam etti:

"'Gönüllüler Timi"miz inşallah kısıtlamaların devam ettiği hafta sonları mahallerinde bisikletleriyle vatandaşlarımıza hızır olmak için görev başında olacak. Ayrıca gençlerimizi talepleri doğrultusunda bir araya getirirken çevreci yaklaşımla bisiklet tercih ettik. Gençlerimiz zaten bisiklet kulübünde sporcular. Bu anlamda gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin ihtiyacı ve isteklerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Projede yer alan Genç Kızılay Gönüllüleri'ne, Aydos Bisiklet Kulübü'ne ve tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."

KISITLAMA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İlçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini, maske ve dezenfektan ürünlerini ulaştırmak için pedal çeviren 'Gönüllüler Timi',  vatandaşların evine malzeme ulaştırdı. Vatandaşlar yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, uygulamanın kısıtlamalar boyunca hafta sonları devam edeceği belirtildi.

"BU PROJEDE OLMAK BİZE GURUR VERİYOR"

'Gönüllüler Timi' ekibinde görevli Esra Nur Aydın, bu süreçte ihtiyacı olanlara yardımcı oldukları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu zor zamanlarda insanlara yardım etmek bizlere gurur veriyor. Haftasonu büyün yollar, bizim için bisiklet yolu. Bu projede olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Genç Kızılay Sultanbeyli İlçe Başkanı Ümit Türkan ise, "Daha önce belirlediğimiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu proje içinde olmaktan çok mutluyum, çok güzel bir proje. İnşallah bitiminde de güzel şeyler olacak" diye konuştu.


Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi
Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi
Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi
Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi
Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 'Gönüllüler Timi' iyilik için pedal çevirdi - Son Dakika


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