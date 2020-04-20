Sultanbeyli'de iş yerinde oyun oynayan 7 kişiye para cezası - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir iş yerinde oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasına dün sokağa çıkma yasağına rağmen bir grup kişinin girdiğini tespit etti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek oyun oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 7 kişiye, toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesti.

İş yerinde yapılan aramada bulunan oyun malzemelerine de el konuldu.