Sultangazi'de ehliyetsiz gencin drift şovu az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika
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Sultangazi'de ehliyetsiz gencin drift şovu az daha faciayla bitiyordu

30.06.2022 16:35
Sultangazi'de ehliyetsiz gencin drift şovu az daha faciayla bitiyordu

Sultangazi'de drift yapan ehliyetsiz genç, aracının kontrolünü kaybedince takla atarak karşı şeride geçti.

Sultangazi'de drift yapan ehliyetsiz genç, aracının kontrolünü kaybedince takla atarak karşı şeride geçti. Araç ardından seyir halindeki başka bir otomobile çarparken, ölen ya da yaralananın olmadığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Olay saat 14.00 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğurmumcu Mahallesi'nden Küçükköy istikametine 77 AAP 640 plakalı otomobille ilerleyen ehliyetsiz genç, drift yaparken aracın kontrolünü kaybetti. İçinde sürücüyle birlikte 4 gencin bulunduğu otomobil takla atıp önce refüje ardından ağaca çarptı. Karşı şeride geçen araç, içerisinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu Muhittin Karagöz idaresindeki 34 AAR 292 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta yakıt sızıntısı olduğu için güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar ise çevrede sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu.

Olay anını anlatan vatandaşlardan Şaban Özdemir, "İleride bizim dükkanımız var. Çalışırken birden pat diye bir ses geldi. Baktım araç 2 defa takla attı ve ağaçlara çarparak yere düştü. Muhtemelen yol ıslaktı 4 kişi sağ salim çıktı. Allah'ın izni ile kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaza anında otomobilde bulunan bir kişi ise, "Biz Arnavutköy tarafından geldik aşağıdan döndük. Bu tarafa doğru geliyorduk birden araba fırladı ve ağaca vurdu sonrada üstümüze düştü. ya ölseydik ne olacaktı. Sürücüsü orada ama diyor ki 'ben sürmüyordum'. 'Aracın sürücüsü birazdan gelecek' diyor. Aracın içinden sürücüyü biz çıkardık. Şimdi de ben değilim diyor. Kim bilir kimi getirecekler" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Küçükköy, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de ehliyetsiz gencin drift şovu az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de ehliyetsiz gencin drift şovu az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika
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