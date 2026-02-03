Sultangazi'de Engellilere Ücretsiz Berberlik Hizmeti

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, özel bireylere ücretsiz berberlik hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'nde gençlere yönelik birçok imkan tek çatı altında sunuluyor. Tesiste yer alan Engelliler Merkezi'nde ise engelli bireylere yönelik hizmetler veriliyor.

Bu kapsamda merkezde özel bireylere ücretsiz berberlik hizmeti sunuluyor. Aileler, randevu alarak bu hizmetinden yararlanabiliyor.

Merkezde ayrıca 18 yaş üzeri özel bireylere erkek kuaförlüğü eğitimi de veriliyor. Bu eğitimlerle özel bireylerin meslek sahibi olmalarının önünün açılması ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede özel bireylere yönelik güçlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel bireylere ayda bir tanımladığımız berberlik hizmeti komşularımızı da memnun ediyor. Yoğun talepler bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.