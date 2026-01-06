Sultangazi\'de Marangoz Atölyesinde Yangın

Sultangazi'de marangoz atölyesinde başlayıp, bitişiğindeki halı yıkama dükkanına sıçrayan yangın söndürüldü.
Habipler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan tek katlı marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, bitişikte bulunan halı yıkama dükkanına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
