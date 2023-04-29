19 yıl sonra gizemi çözülen cinayet! Yaşlı adamın katili, oğlu çıktı - Son Dakika
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19 yıl sonra gizemi çözülen cinayet! Yaşlı adamın katili, oğlu çıktı

29.04.2023 23:29
19 yıl sonra gizemi çözülen cinayet! Yaşlı adamın katili, oğlu çıktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 2004 yılında kuyuya düşerek öldüğü söylenen Ahmet Hamdi Alasağ'ın katilinin oğlu Yılgör Alasağ olduğunu, 19 yıl sonra kurulan özel ekip çözdü. Babasının katili olduğunu itiraf eden Alasağ, kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken babasının artezyen kuyusuna düştüğünü söyledi.

9 Ekim 2004 tarihinde Topraklı Mahallesi'nde bir bahçede meydana gelen olayda, öldüğünde 80 yaşında olan Ahmet Hamdi Alasağ'ın 48 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Alasağ'ın kuyuya düştüğü belirlendi. Kayıtlara da düşme nedeniyle ölüm olarak geçti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait "faili meçhul", "kasten öldürme" ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümleri araştırması sırasında kurulan özel ekip tarafından 2018 yılında Alasağ'ın dosyası yeniden açıldı. Yapılan soruşturmayla, kuyuda ölen Alasağ'ın yakınlarının ifadelerine tekrar başvuruldu.

İTİRAF ETTİ

Polisin titiz soruşturması sonucunda Ahmet Hamdi Alasağ'ın şu anda 70 yaşında olan oğlu Yılgör Alasağ da gözaltına alınarak poliste sorgulandı. 2004 yılında 51 yaşlarında olan Yılgör Alasağ; babasının kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken kendisinin kenara çekildiğini ve babasının dengesini kaybederek kuyuya düştüğünü itiraf etti.

CEZEVİNE GÖNDERİLDİ

Baba katili Alasağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan Cinayet Büro ekiplerinin 2 yılda 6'ıncı faali meçhul cinayeti aydınlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Sultanhisar, Aydın, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 yıl sonra gizemi çözülen cinayet! Yaşlı adamın katili, oğlu çıktı - Son Dakika


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