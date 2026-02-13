Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK'ün önünde sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK'ün önünde sinir krizi geçirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK\'ün önünde sinir krizi geçirdi
13.02.2026 10:05  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK\'ün önünde sinir krizi geçirdi
Haber Videosu

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının lambalarını kırdı. O anlar başka bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Ankara'da aracını muayeneye götüren bir polis memurunun TÜVTÜRK çalışanları tarafından darbedilerek hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, kuruma yönelik eleştiriler artmaya devam ediyor.

Son olarak bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambalarının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldı. Karara tepki gösteren sürücü, istasyon önünde sinir krizi geçirerek aracının arka lambalarını öfkeyle kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar sürücünün tepkisini eleştirirken, bazıları ise muayene süreçlerine yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Otomobil, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK'ün önünde sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Tüvtürk kapatılmalıdır,Tekrar karayollarına verilsin araç muayeneleri.Keyfi muayene yapıp, millete eziyet etmesinler? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

10:05
Galatasaray’ın yıldızı mahallesini ziyaret etti İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:21:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Sunulan gerekçeye öfkelenen vatandaş, TÜVTÜRK'ün önünde sinir krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.