Süper Kupa Finali Saati Değişti

TFF, Galatasaray ve ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir"