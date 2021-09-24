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Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

24.09.2021 20:55
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında ev sahibi Altay, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig'in 7. haftasında ev sahibi Altay, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza'nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Erhan Çelenk'in ortasında uygun pozisyonda Leandro Kappel pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Beşiktaş'ın Pjanic'le sol kanattan kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşu ağlarla buluştu. VAR odasından gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda topa elle müdahale ettiği belirlenen Kenan Karaman'ın ağlarla buluşturduğu top gol değeri kazanmayarak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edildi.

22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu kazanan Karamoko Bamba'nın şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada orta sahadaki mücadeleyi kazanan Zeki Korkmaz'ın sağ kanada aktardığı pasında topla buluşan Karamoko Bamba'nın şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Altay: Mateusz Liz xx, Cebrail Karayel xx, Murat Akça xx, Eric Björkander xx, Mohammad Naderi xx, Serge Aka xx, Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx, Leandro Kappel xx, Erhan Çelenk xx, Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Thaciano, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş, Marco Paixao, Cem Özgener, Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk, Cesar Pinares, Tolga Ünlü

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Mert Günok xx, Fabrice Nsakala xx, Atiba Hutchinson xx, Serdar Saatçı xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Miralem Pjanic x (Güven Yalçın dk. 32 ?), Oğuzhan Özyakup xx, Gökhan Töre xx, Salih Uçan xx, Kenan Karaman xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Koray Yağcı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

(Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten/İHA)

Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kenan Karaman, Beşiktaş, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı) - Son Dakika


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