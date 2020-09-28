Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy'in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.
29. dakikada Recep Niyaz'ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.
34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton'a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya x, Özgür Ertem x, Hüsnü Emre Çelimli x
Antalyaspor: Boffin x, Eren Albayrak xx, Kudriashov x, Veysel Sarı x, Bünyamin Balcı x, Amilton x, Fredy xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert x, Mukairu x, Jahovic x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Sidney, Podolski, Orgill, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich x, Mustafa Yumlu x, Fabiano x, Oğuz Yılmaz x, Lopes x, Murawski x, Recep Niyaz x, Aissati x, Sagal x, Rodallega x
Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Bakalorz, Mesanovic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:52 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Antalyaspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor