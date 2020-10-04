Aytemiz Alanyaspor'dan Hatayspor'a gol yağmuru

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, A. Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Efecan'ın vuruşu üstten auta gitti.
16. dakikada Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tzavellas topu topuğuyla arka direğe aşırtmak istedi ancak meşin yuvarlak üst direkten sekip dışarıya gitti.
19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında cezasahasının içinde topla buluşan Davidson kaleye sert şut çekti. Kaleciden seken topu ceza sahası yayında bulunan Bakasetas, gelişine sert vurarak ağlara gönderdi. 1-0
23. dakika sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Bareiro topu arka direkte bomboş durumda olan Davidson'a çıkarttı. Davidson'un vuruşunda kaleci Munir topu çelmeyi başardı. Seken topu Davidson kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. 2-0
35. dakikada Alanyaspor'da Efecan kaptığı topla Bakasetas'ı gördü. Bakasetas topu yeniden Efecan'a aktardı. Efecan topu sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup arka direkte bomboş durumdaki Bareiro'yu gördü. Bu futbolcunun sert şu topu ağlarla buluşturdu. 3-0
45+2. dakikada orta sahadan gelişen Alanyaspor atağında Siopis topu cezasahası içindeki Moubandje'ye verdi. Moubandje altıpasın içinde sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. 4-0
61. dakikada orta sahadan Salih'in ortasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bareiro'nun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
67. dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlarla buluşturdu. 5-0
78. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan'ın uzun pasında topla buluşan Babacar, ceza sahasına girerek pasını aktardı. Altıpas içinde yer alan Davidson, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi.6-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Volkan Ahmet Narinç x, Murat Tuğberk Curbay x,
Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Francois Moubandje xx (Ahmet Gülay dk. 75 x), Juanfran xxx, Efecan Karaca xxx, Anastasios Bakasetas xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 75 x), Davidson xxxx (Mustafa Pektemek dk. 82 x), Manolis Siopis xxx, Salih Uçan xxx (Berkan Kutlu dk. 68 x) Adam Bareiro xxx (Khouma Babacar dk. 68 x)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, Strahil Popov xx, Gökhan Karadeniz xx (Aaron Boupendza dk. 71 ?), Rayane Aabid xx, Helder Barbosa xx (Babajide Akintola dk.46 x), Isaac Sackey xx (Abdurrahman Canlı dk. 63 x), Selim Ilgaz xx (Ruben Ribeiro dk. 46 x), Mame Diouf xx (Mirkan Aydın dk. 71 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, Jean-Claude Billong, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 19), Davidson (dk. 23, 67 ve 78), Bareiro (dk. 35), Moubandje (dk. 45+2) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Salih Uçan (Alanyaspor), Rayane Aabid, Pablo Santos, Babajide Akintola (Hatayspor)
(Erdal Anak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:57 - Kaynak: İHA
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