Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Derbi Maçın Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Derbi Maçın Muhtemel 11'leri;

1 saat önce

BEŞİKTAŞ Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-BurakSAKAT: OğuzhanCEZALI: LjajicBİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 1.100 TL, VOLVO 1903 B - D: 1.000 TL, VOLVO 1903 A - E: 900 TL, VIP: 900 TL, 1. Kategori: 450 TL, 2. Kategori: 425 TL, 3.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Derbi Maçın Muhtemel 11'leri;, System.String[]
BEŞİKTAŞ 

Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak

SAKAT: Oğuzhan

CEZALI: Ljajic

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 1.100 TL, VOLVO 1903 B - D: 1.000 TL, VOLVO 1903 A - E: 900 TL, VIP: 900 TL, 1. Kategori: 450 TL, 2. Kategori: 425 TL, 3. Kategori: 385 TL, 4. Kategori: 350 TL, 5. Kategori: 330 TL, 6. Kategori: 295 TL, 7. Kategori: 175 TL, 8. Kategori: 165 TL

FENERBAHÇE

Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Ayew, Slimani

SAKAT: Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Valbuena*

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Gökhan Gönül, Spor
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