Mattias, Toure, Diego, Polomat, Berat, Murat, Candeias, Sefa, Ayite, Stancu
SAKAT: Sio, SalihCEZALI: Yok
GAZİANTEP FKGünay- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural, Maxim, Sousa, Furkan Soyalp, Kenan, DickoSAKAT: Andre Felipe, CEZALI: Marius Sumudica (Teknik direktör)------------------------------------------------------
GÖZTEPEİrfan Can- Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Poko, Soner, Guilherme, Tripic, Halil, IdeyeSAKAT: Alpaslan, NapoleoniCEZALI: Yok
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona- Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, BareiroSAKAT: YokCEZALI: Yok
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GALATASARAYOkan- Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Akba (Arda), Babel,DiagneSAKAT: Muslera, Linnes, BelhandaCEZALI: Falcao
MKE ANKARAGÜCÜFriedrich- Atila, Erdi, Pazdan, Kitsiou, Voca, Şahverdi, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, BorvenSAKAT: Yok
CEZALI: Alper Potuk
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor