Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLARIN MUHTEMEL 11'LERİ
KASIMPAŞARamazan Köse- Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, KoitaSAKAT: Gohou, Jeanvier*, Brecka*CEZALI: Yok
FRAPORT-TAV ANTALYASPORBoffin- Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Nando, Kudryashov, Nuri Şahin, Sidney Sam, Bünyamin Balcı, Fredy, Podolski, OrgilSAKAT: Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk, Doğukan SinikCEZALI: Amilton, Jahovic--------------------------------------------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORFarnolle- Murat Uçar, Mina, Hasan, Leo, İbrahim, Obertan, Sissokko, Emrah, Novikovas, Ricardo GomesSAKAT: Oltan Karakullukçu, Ömer ŞişmanoğluCEZALI: Yok
GÖZTEPEİrfan Can- Gassama, Atınç, Mihojevic, Burekovic, Poko, Soner, Guilherme, Tripic, Halil, IdeyeSAKAT: Napoleoni, AlpaslanCEZALI: Yok--------------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona- Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, BareiroSAKAT: YokCEZALI: Yok
TRABZONSPORUğurcan- Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak (Hosseini), Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe SAKAT: Salih, Hüseyin Türkmen*CEZALI: Yok--------------------------------------------------
FENERBAHÇEAltay- Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Pelkas, Ozan, SamattaSAKAT: YokCEZALI: Sinan Gümüş
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Miya, Alper, KravetsSAKAT: Amir, Ömer Ali Şahiner, Uğur, Anicic, Volkan, Ahmet ÇalıkCEZALI: Yok--------------------------------------------------
- Kaynak: DHA
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