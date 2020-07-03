Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega kaleyi gördükten sonra şutunu çekti ancak bu şut, Gaziantep savunması tarafından engellendi.


67. dakikada Denizlispor'dan Oscar Estupinan şutunu kullandıktan sonra top isabet bulamadı.


Stat: Denizli Atatürk Stadyumu


Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Bilal Gölen xxx


Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Lopes (Özgür Çek dk. 46 xx), Mustafa xx, Rodallega xx, Murawski (Sedat Şahintürk dk. 66 xx), Aissati xx, Oğuz Yılmaz (Sacko dk. 81 ?), Estupınan xxx, Recep Niyaz (Onazi dk. 86 ?), Bergdich xx, Zeki Yavru xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Ben Youssef, Olcay Şahan, Sackey


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Mison Djilobodji xx, Dorinel Toşca xxx, Kenan Özer (Radoslaw Pawlowski dk. 90+2 ?), Ayobamı Kayode (Muğdat Çelik dk. 88 ?), Güray Vural (Nogueira Junior dk. 73 xx), Morais Junior xxx, Oğuz Ceylan xxx, de Sousa xx, Iulıan Maxim (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Kana Bıyık xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Raman Chibsah, Miroslaw Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu


Teknik Direktör: Mariusi Sumudica


Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Kenan Özer (Gaziantep FK) - DENİZLİ

Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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