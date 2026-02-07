Süper Lig'e 60 Yabancı Futbolcu Transferi - Son Dakika
Süper Lig'e 60 Yabancı Futbolcu Transferi

07.02.2026 11:20
Süper Lig takımları, ara transfer döneminde kadrolarına 60 yabancı futbolcu kattı.

Trendyol Süper Lig takımları, sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 60 yabancı futbolcu kattı.

Ligde mücadele eden ekiplerin 91 transferinin 60'ı yabancı, 31'i ise yerli futbolcu oldu.

Gaziantep FK yalnızca yabancı transfer etti

Ara transfer dönemde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK, takviye tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Orta sahaya Karamba Gassama ve Victor Ntino-Emo Gidado'yu alan kırmızı-siyahlı takım, savunmaya Nihad Mujakic, forvete de Denis Draguş'u dahil etti.

Ara transferde tek oyuncu alan Kocaelispor da tercihini yabancıdan yana kullandı.

Yeşil-siyahlılar, Manchester City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhamadou Susoho ile anlaşmaya vardı.

Yurt içinde "yer" değiştirenler

Süper Lig takımları, yurt içinde oynayan yabancı futbolculardan 7'sini transfer etti. Bu isimlerden 5'i Süper Lig'de başka bir takımın yolunu tutarken 2 isim, 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer ederken Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor 2 yabancı oyuncusunu başka takımlara gönderdi. Denis Draguş, Gaziantep FK ile anlaşırken Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao ise Kasımpaşa'ya gitti.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e gelen ilk isim Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed oldu. Ganalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Transferin son gününde ikas Eyüpspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Dorin Rotariu'yu renklerine bağladı.

En fazla Fildişi Sahilli ve Fransız geldi

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 34 farklı ülke vatandaşı 60 yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Bu futbolcular arasında 6'şar Fildişi Sahilli ve Fransız vatandaşı yer aldı.

Bu isimleri 3'er Brezilyalı, Kolombiyalı, Rumen ve Senegalli takip etti. Gabon, Gambiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Nijerya, Norveç ve Rus vatandaşı 2'şer oyuncu ara transferde Türk takımlarına imza attı.

Arnavutluk, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Curaçao, Gana, Gine-Bissau, Güney Kore, Haiti, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kamerun, Panama, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve Şili vatandaşı olan birer oyuncuyla kulüpler, anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
