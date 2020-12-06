Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

06.12.2020 18:06
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Ankaragücü'nde Şahverdi Çetin'in kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şut, defanstan geri döndü.

73. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Podolski yerden ortaladı, Sidney Sam'in topuğuyla yaptığı şık vuruşu kaleci Friedrich kurtardı.

82. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına içeri yapılan ortaya topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.

90+2. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adzic'in çektiği sert şutu kaleci Boffin iki hamlede kurtardı.

90+3. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, zor pozisyonda çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Ersan Gülüm xx, Kudriashov xxx, Omar İmeri x, Eren Albayrak x, Fredy xx (Ali Eren dk. 67 x) Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Sidney Sam dk. 58 xx), Podolski xxx, Amilton xx (Orgill dk.89 ?) Adis Jahovic xxx

Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Adem

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Voca xx, Pazdan xx, Pinto xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Diousse xx (Torgeir Borven dk. 66 x), Alper Potuk xx (Endri Çekici dk. 46 x), Orkan Çınar xx (Şahverdi dk. 46 x), Lobjanidze xx (Luka Adzic dk. 89 ?), Bolingi x

Yedekler: Koray, Ender, Cebrail, Mücahit, Lukasik, Atilla Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Jahovic (dk. 45+5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz, Podolski, Amilton (Antalyaspor), Kitsiou, Alper (MKE Ankaragücü)

(Cafer Eser - Suat Metin/İHA)

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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