Süper Lig'in gözleri İzmir'in gençlerinde - Son Dakika

Süper Lig'in gözleri İzmir'in gençlerinde

Türkiye'de eşi olmayan altyapı tesisleri ve kulüpte yetiştikten sonra Avrupa'da görev yapan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer gibi futbolcularla sükse yapan Altınordu'da bu sezon şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile kulüpte ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ...

Süper Lig'in gözleri İzmir'in gençlerinde, System.String[]

Türkiye'de eşi olmayan altyapı tesisleri ve kulüpte yetiştikten sonra Avrupa'da görev yapan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer gibi futbolcularla sükse yapan Altınordu'da bu sezon şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile kulüpte ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Süper Lig ile Avrupa kulüplerini şimdiden peşlerine taktı.



RAVİL İÇİN 3 MİLYON EURO İSTENİYOR


Kırmızı-lacivertliler, geleceğin yıldızı olarak görülen Ravil'i 3 milyon Euro'dan aşağı bonservisle satmamayı planlıyor. Yıllarca İzmir'in yetiştirici kulübü olan Altay'da henüz bu sezon vitrine çıkıp 9 maçta oynayan 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için Süper Lig'in devleri teklif yaptı.


BARIŞ SUNGUR'U FENERBAHÇE, ANKARAGÜCÜ VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR


Öte yandan Cenk'i Avrupa'dan kulüplerin de izlediği iddia edildi. TFF 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'da kariyerinde yalnız bu sezon 2 profesyonel maça çıkan 18 yaşındaki gurbetçi forvet Barış Sungur için Fenerbahçe, Ankaragücü ve Başakşehir resmen devreye girdi.


Sarı-lacivertlilerin 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği futbolcu için Fenerbahçe 1 milyon TL, Ankaragücü 1.3, Başakşehir 2 milyon TL teklif etti. Yine 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da bu sezon 12 gol atan 21 yaşındaki forvet Doğukan İnci'ye Beşiktaş, menajeri aracılığıyla teklif yaptı. Karşıyaka'nın 600 bin Euro istediği Doğukan için Kartal 1 milyon TL bonservis öneriyor.


Cengiz Ünder, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:40 

Son Dakika Spor Süper Lig'in gözleri İzmir'in gençlerinde - Son Dakika Spor
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